Exministro Daniel Palacios se va contra Petro por amenaza de Constituyente: “Salió al ruedo el dictador que muchos hemos advertido”

En un enérgico mensaje pronunciado desde Puerto Resistencia, en el corazón de Cali, el viernes 15 de marzo, el presidente Gustavo Petro alertó que convocará a una asamblea nacional constituyente si el Congreso de la República no da luz verde a las reformas sociales que ha presentado.

“ Diálogo sí, concertación sí, pero con el pueblo en las calles. Si las instituciones que hoy tenemos en Colombia no son capaces de estar a la altura de las reformas sociales que el pueblo, a través de su voto, decretó, demandó, mandó y ordenó, entonces no es el pueblo el que se va arrodillado hacia su casa, derrotado. Son las transformaciones de esas instituciones las que se tienen que presentar”, indicó el mandatario.

Sobre el hecho, el exministro del Interior, Daniel Palacios, dijo en su cuenta de X: “Así no es, Gustavo Petro. No es a través del sometimiento de las instituciones a su capricho. Le recordamos que el Congreso también fue electo por el pueblo y que su elección como Presidente no es un cheque en blanco para hacer lo que le dé la gana”.