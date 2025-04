Exministro de Justicia acciona medidas judiciales contra el Ministerio de Salud y la ADRES para exigir ejecución de los recursos de la salud

“La negligencia institucional no puede seguir cobrando vidas. Es imperdonable que, en plena emergencia, los recursos permanezcan sin ejecutarse”, manifestó Ruiz, quien viene alertando sobre el incumplimiento de las obligaciones presupuestales a pesar de varios requerimientos formales enviados a las entidades.

De acuerdo con el exministro, el pasado 31 de marzo elevó un derecho de petición solicitando información sobre el destino de los recursos asignados a las EPS y las medidas adoptadas para enfrentar la crisis del sistema. Sin embargo, no recibió respuesta en los tiempos legales establecidos, lo que no solo vulneró su derecho fundamental, sino que, según él, profundizó el deterioro de la atención médica a miles de colombianos.