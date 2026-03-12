Expresidente Álvaro Uribe habla de Paloma Valencia y María Corina Machado desde Harvard. “El pueblo colombiano tiene los mismos problemas”

Álvaro Uribe estuvo en un espacio académico en Harvard Business School. Según contó, allí estuvo reflexionando, con los estudiantes de maestría, sobre la situación de Colombia y de Venezuela y llegó a algunas reflexiones que quiso compartir en sus redes sociales.

“Sobre María Corina y Paloma. Acabo de hacer esta reflexión con este grupo de profesionales que están en la maestría en el Harvard Business School”, comenzó diciendo en un video publicado en su cuenta de X.

El llamativo mensaje de Uribe en medio de la expectativa por la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia: “Nuevos tiempos”

“María Corina tuvo dos épocas. Una época en la cual combatía a todo el chavismo. La última campaña fue bella. Combatió a Maduro, la cabeza del régimen, pero unió a la mayoría de la base venezolana”, agregó.

El expresidente Álvaro Uribe habla desde Harvard Business School sobre Paloma Valencia, María Corina Machado, el chavismo y el petrismo: “El pueblo colombiano tiene los mismos problemas”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/DIRsRVJLSD — Revista Semana (@RevistaSemana) March 12, 2026

Luego, se refirió a Colombia: “Paloma está en lo correcto. El pueblo colombiano tiene los mismos problemas. La diferencia es que algunos son más conscientes que otros. El muchacho que nos apoya sufre los mismos problemas del muchacho petrista. Entonces, hay que combatir los desaciertos de este régimen de Colombia, buscar alternativas y unir la base bien, Paloma”.