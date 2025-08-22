Expresidente Álvaro Uribe llegará a Bogotá para visitar la tumba de Miguel Uribe Turbay y rendir un homenaje en el parque El Golfito

El expresidente Álvaro Uribe confirmó que rendirá un homenaje a Miguel Uribe Turbay este sábado, 23 de agosto, en Bogotá. Según la agenda informada por su equipo, en la mañana, y en un acto privado, visitará la tumba de Uribe Turbay en el Cementerio Central.

El homenaje del expresidente Uribe a Miguel Uribe Turbay | Foto: Semana

Posteriormente, se dirigirá al parque El Golfito, en el barrio Modelia, lugar del atentado, donde encabezará, sobre las 10:30 a. m., un acto de homenaje en memoria del exsenador.

Dentro de los eventos a los que asistirá el exmandatario también está el foro por el ‘Futuro de Colombia’, que será en modalidad virtual y del que él será el moderador. A este encuentro también asistirán todos los precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. El encuentro es a las 9:00 de la mañana del domingo 24 de agosto.

Dentro del paquete de homenajes póstumos que se le han realizado a Miguel Uribe Turbay también figuran los hechos por el Concejo de Bogotá, en el que le otorgaron una placa conmemorativa dentro del recinto y se le asignó el nombre de ‘Miguel Uribe Turbay’ a la emblemática Sala de los Presidentes del cabildo distrital.