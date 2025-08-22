Confidenciales
Expresidente Álvaro Uribe llegará a Bogotá para visitar la tumba de Miguel Uribe Turbay y rendir un homenaje en el parque El Golfito
El expresidente también se reunirá con miembros de su partido para revisar la estrategia de cara a las elecciones de 2026.
El expresidente Álvaro Uribe confirmó que rendirá un homenaje a Miguel Uribe Turbay este sábado, 23 de agosto, en Bogotá. Según la agenda informada por su equipo, en la mañana, y en un acto privado, visitará la tumba de Uribe Turbay en el Cementerio Central.
Posteriormente, se dirigirá al parque El Golfito, en el barrio Modelia, lugar del atentado, donde encabezará, sobre las 10:30 a. m., un acto de homenaje en memoria del exsenador.
Dentro de los eventos a los que asistirá el exmandatario también está el foro por el ‘Futuro de Colombia’, que será en modalidad virtual y del que él será el moderador. A este encuentro también asistirán todos los precandidatos a la presidencia por el Centro Democrático. El encuentro es a las 9:00 de la mañana del domingo 24 de agosto.
Dentro del paquete de homenajes póstumos que se le han realizado a Miguel Uribe Turbay también figuran los hechos por el Concejo de Bogotá, en el que le otorgaron una placa conmemorativa dentro del recinto y se le asignó el nombre de ‘Miguel Uribe Turbay’ a la emblemática Sala de los Presidentes del cabildo distrital.
Además de esto, cursa trámite en el Concejo de la ciudad un proyecto de acuerdo con el que la bancada del Centro Democrático busca impulsar la instalación de un monumento en el Cementerio Central, la designación de la avenida calle 34 con su nombre, nombramiento de una sede educativa del Distrito en su honor, designación de una estación de la red de metro en futuros desarrollos urbanísticos y el renombramiento del Parque El Golfito.