Confidenciales Expresidente del Congreso estalla contra el presidente Petro y le pide dejar la improvisación

Tras conocerse la ponencia en la Corte Constitucional, a través de la cual se pide tumbar la Ley de ‘paz total’ aprobada en el inicio del actual Gobierno a cargo del presidente Gustavo Petro, el candidato a la Gobernación de Antioquia por el Partido Conservador, Juan Diego Gómez, se refirió a este tema y expresó su posición.

“Señor Gustavo Petro, los colombianos ya sabemos lo que es hacer acuerdos, le exigimos que deje la improvisación y deje de burlarse del mayor anhelo que tenemos todos los ciudadanos, que es vivir en paz; deje la retórica de lado y no insista en seguir llamando gestores de paz a aquellos grupos delincuenciales que no tienen intención de hacerle bien a nadie, y como si fuera poco, no pretenda pagarles un suelo con dineros del Estado, sea serio por favor y dedíquese a gobernar”.

Autoridad es lo que necesita Antioquia. Frente a los delincuentes no vamos a ceder ni un milímetro. https://t.co/XAbmSCOUAK — Juan Diego Gómez Jiménez (@Juandiegogj) June 27, 2023

Gómez indicó que los grupos armados están atemorizando a los ciudadanos en Antioquia y que se está volviendo a décadas pasadas donde los grupos criminales mandaban en la región. En esta campaña, el expresidente del Congreso se ha presentado como el muro de contención para frenar las ideas “absurdas que quiere imponer el socialismo progresista, que pretende adueñarse de todo lo que durante años, nos hemos esforzando por construir”.