Suscribirse

Confidenciales

Expresidente del Senado Efraín Cepeda visitó a Álvaro Uribe Vélez: “Tuve un grato encuentro”

Cepeda compartió detalles de la reunión en su cuenta personal de X.

Redacción Semana
22 de agosto de 2025, 11:50 p. m.
Efraín Cepeda y Álvaro Uribe Vélez
Efraín Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. | Foto: Foto tomada de la cuenta de X de Efraín Cepeda

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a su favor en la que se ordenó su libertad inmediata, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha fortalecido su caudal político de cara a las próximas elecciones de 2026.

Además, varias personalidades han tomado la decisión de visitarlo y dialogar sobre la actualidad del país. Fue el caso del expresidente del Senado Efraín Cepeda.

Contexto: Alertan en vivo preocupante plan que tendría Petro para llevar a Colombia al socialismo: “Quitando el alma y el espíritu”

Cepeda, por medio de su cuenta personal de X, reveló detalles del encuentro con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez: “Quienes hemos defendido las instituciones, la democracia y la seguridad, sacaremos adelante a Colombia”.

“Nos unen nuestras convicciones y esa es la fuerza más poderosa para encontrarnos en esta lucha”, agregó en el mensaje Efraín Cepeda.

Y posteó en esa plataforma digital: “Tuve un grato encuentro con el expresidente Uribe y con colegas con quienes, desde el Congreso, hemos librado duras batallas en defensa del país”.

Cabe reseñar que Uribe Vélez esta semana tuvo una frenética agenda en las calles, donde dio una declaración en el sur del Valle de Aburrá.

“Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos”, expresó Uribe.

Además, anotó en su discurso ante la multitud: “Dije yo: ‘Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria’. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y, finalmente, asesinaron a nuestro mártir, Miguel Uribe Turbay”, mencionó el expresidente.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia.
Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia. | Foto: SEMANA

“No podemos aceptar las amenazas de este gobierno a la libertad de prensa. No le pueden quitar un canal de televisión a alguien que lo tiene lícitamente adquirido. Dice el presidente de la República que él quiere comprar tal canal, así empezó Chávez”, afirmó.

Álvaro Uribe Vélez recibió una condena en primera instancia por la jueza 44 penal del circuito en los Juzgados de Paloquemao a 12 años, por los delitos de soborno en acción penal y fraude procesal. Mientras que por el cargo de soborno a testigos lo absolvió. Su defensa apeló esa determinación.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. María Fernanda Cabal rompió el silencio por ingreso del padre de Miguel Uribe Turbay como precandidato del Centro Democrático

2. Pescador es atacado por un tiburón mientras intentaba posar para una foto: video del momento

3. Aparecen detalles reveladores de la masacre en una finca de Mesitas del Colegio: una de las víctimas había asesinado a un policía

4. Fifa confirmó la sede del sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026

5. Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de Sudamericana: fechas y horarios para la ida y vuelta

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Efraín CepedaAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.