Expresidente del Senado Efraín Cepeda visitó a Álvaro Uribe Vélez: “Tuve un grato encuentro”

Luego de que el Tribunal Superior de Bogotá falló una tutela a su favor en la que se ordenó su libertad inmediata, el expresidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, ha fortalecido su caudal político de cara a las próximas elecciones de 2026.

Además, varias personalidades han tomado la decisión de visitarlo y dialogar sobre la actualidad del país. Fue el caso del expresidente del Senado Efraín Cepeda.

Cepeda, por medio de su cuenta personal de X, reveló detalles del encuentro con el exmandatario Álvaro Uribe Vélez: “Quienes hemos defendido las instituciones, la democracia y la seguridad, sacaremos adelante a Colombia”.

“Nos unen nuestras convicciones y esa es la fuerza más poderosa para encontrarnos en esta lucha”, agregó en el mensaje Efraín Cepeda.

Y posteó en esa plataforma digital: “Tuve un grato encuentro con el expresidente Uribe y con colegas con quienes, desde el Congreso, hemos librado duras batallas en defensa del país”.

Cabe reseñar que Uribe Vélez esta semana tuvo una frenética agenda en las calles, donde dio una declaración en el sur del Valle de Aburrá.

“Nosotros no vamos a decir fuera, vamos a decir: ‘Adentro, democracia’. Esta es una lucha muy difícil, pero tenemos que hacerla amable para todos los colombianos”, expresó Uribe.

Además, anotó en su discurso ante la multitud: “Dije yo: ‘Tan pronto me entreguen la boleta, nos vamos para las calles de la patria’. Con la ayuda de Dios, el sábado haremos un acto de fe y de llamado a la patria, desde aquel lugar del sur de Bogotá, en el cual atentaron y, finalmente, asesinaron a nuestro mártir, Miguel Uribe Turbay”, mencionó el expresidente.

Expresidente Álvaro Uribe Vélez en Sabaneta, Antioquia. | Foto: SEMANA

“No podemos aceptar las amenazas de este gobierno a la libertad de prensa. No le pueden quitar un canal de televisión a alguien que lo tiene lícitamente adquirido. Dice el presidente de la República que él quiere comprar tal canal, así empezó Chávez”, afirmó.