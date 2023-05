Confidenciales Expresidente Ernesto Samper arremete contra Rudolf Hommes: “Regresó a su vieja casa neoliberal”

Los ataques contra Rudolf Hommes desde el petrismo no paran. Esta vez, el expresidente Ernesto Samper criticó su distanciamiento del Gobierno nacional asegurando que el exministro de Hacienda de César Gaviria Trujillo “regresó a su vieja casa neoliberal”.

Al mismo tiempo, Samper criticó algunas de las banderas del expresidente Gaviria en un trino, señalando que a Hommes “lo extrañaban” en esa fracción.

Regresó Rudolf Hommes a su vieja casa neoliberal: la que él ayudó a construir con la apertura económica de los años 90, la privatización de la salud y las pensiones, la flexibilización laboral, el desmonte del Estado y la concentración del ingreso. Lo extrañaban. — Ernesto Samper Pizano (@ernestosamperp) May 29, 2023

Recientemente, en conversación con SEMANA, el exministro de Hacienda habló sobre las críticas en su contra desde el petrismo. Desde que decidió apoyar al actual presidente en segunda vuelta, Hommes ha tomado distancia de las decisiones del Gobierno y hace duras críticas desde su cuenta de Twitter.

“Ya no sé si me atacan los petristas o los antipetristas. Los dos están bravos. Los unos, porque les critico al jefe. Los otros, por haber votado por él, lo que a juicio de ellos me inhabilita para pensar, discutir o criticar. Los dos quisieran que yo no participe”, le aseguró Hommes a este medio.