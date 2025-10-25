Suscribirse

Exreina y excompañera sentimental de Miguel Rodríguez Orejuela publica un libro relevador

Aura Rocío Restrepo cuenta detalles de varios acontecimientos vividos en la época de Rodríguez Orejuela.

Redacción Confidenciales
25 de octubre de 2025, 7:10 a. m.
Aura Rocío Restrepo, exreina de belleza.
Aura Rocío Restrepo.. | Foto: Pantallazo de video de 'Más allá del silencio'.

Aura Rocío Restrepo, exreina y excompañera sentimental de Miguel Rodríguez Orejuela, acaba de publicar un explosivo libro titulado Gilberto y yo, así viví, así amé y así sobreviví al cartel de Cali. A lo largo de 260 páginas, revela comprometedoras historias, entre ellas, la verdadera relación entre Elizabeth Montoya, conocida como la Monita Retrechera, y Ernesto Samper.

Contexto: El duro golpe que recibió Miguel Rodríguez Orejuela, el día de la posesión de Donald Trump

Allí cuenta cómo ella, protagonista del proceso 8.000, terminó muerta. Restrepo entrega detalles de un robo al Banco de la República, en Pasto, por parte del narcotráfico, y cuenta la novela detrás de la relación de una exseñorita Valle y exvirreina nacional que fue pareja del exnarco Claudio Endo, a quien Gilberto Rodríguez Orejuela consideró más peligroso que Pablo Escobar.

