CONFIDENCIALES
Exreina y excompañera sentimental de Miguel Rodríguez Orejuela publica un libro relevador
Aura Rocío Restrepo cuenta detalles de varios acontecimientos vividos en la época de Rodríguez Orejuela.
Aura Rocío Restrepo, exreina y excompañera sentimental de Miguel Rodríguez Orejuela, acaba de publicar un explosivo libro titulado Gilberto y yo, así viví, así amé y así sobreviví al cartel de Cali. A lo largo de 260 páginas, revela comprometedoras historias, entre ellas, la verdadera relación entre Elizabeth Montoya, conocida como la Monita Retrechera, y Ernesto Samper.
Allí cuenta cómo ella, protagonista del proceso 8.000, terminó muerta. Restrepo entrega detalles de un robo al Banco de la República, en Pasto, por parte del narcotráfico, y cuenta la novela detrás de la relación de una exseñorita Valle y exvirreina nacional que fue pareja del exnarco Claudio Endo, a quien Gilberto Rodríguez Orejuela consideró más peligroso que Pablo Escobar.