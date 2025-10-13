Suscribirse

Fabio Rubiano y Gustavo Petro arremeten contra la frase ‘trabajar, trabajar y trabajar’: “Eso es obsceno”

El mandatario colombiano replicó un video publicado por el actor, donde hace referencia a la frase que se hizo popular en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.

Redacción Semana
13 de octubre de 2025, 2:54 p. m.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el actor Fabio Rubiano.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el actor Fabio Rubiano. | Foto: Presidencia/Semana-Daniel Reina Romero

El presidente de la República, Gustavo Petro, publicó este domingo un particular mensaje en su red social X, en el que responde a un mensaje del actor Fabio Rubiano, quien hace referencia a la famosa frase que se hizo popular en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez de “trabajar, trabajar y trabajar”.

La frase se convirtió en un eslogan del gobierno de Uribe Vélez, enmarcado en un esfuerzo por promover la eficiencia y la diligencia en el sector público, ya que iba dirigida principalmente a sus ministros y altos funcionarios.

Contexto: Álvaro Uribe a Gustavo Petro: “Para qué va a discutir conmigo; él ‘merece’ enemigos grandes, como el presidente Trump”

Trabajar, trabajar y trabajar para que un grupillo de vivos se quede con su trabajo y el trabajo ajeno”, escribió el mandatario colombiano en el mensaje, donde publicó el video de Fabio Rubiano.

El actor señaló en el audiovisual: “La frasecita de trabajar trabajar y trabajar, eso es obsceno. O sea, no señor, es trabajar, vivir y descansar. Usted tiene una familia, usted tiene unos hijos, usted tiene derecho a ir a teatro, usted tiene derecho a ir a un parque”.

Y concluyó: “¿Cómo así que trabajar, trabajar y trabajar? Señor, es que usted tiene derecho a tener una vida completa. Una vida completa, su vida no es su trabajo. ¿Quién lo dice?.

