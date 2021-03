Confidenciales Felipe Arias regresa a Noticias RCN, ¿cuándo lo podrá volver a ver?

Felipe Arias logró recuperarse de sus problemas de salud y este lunes volverá a presentar en Noticias RCN. Así lo anunció el Canal RCN en un trino.

¡Bienvenido de vuelta, Felipe Arias (@FelipeArias71)!



Esta noche en nuestra emisión de las 7:00 p.m. https://t.co/BXPS3y0hKi pic.twitter.com/JrtsIjHp4X — Noticias RCN (@NoticiasRCN) March 22, 2021

Después de pasar unos días en una unidad de cuidados intensivos, el querido presentador de RCN dio unas buenas noticias a sus seguidores en la semana pasada. “Dios me está dando una segunda oportunidad de vida. Ya salí de cuidados intensivos. Gracias al excelente grupo de médicos y al poder de las oraciones de cada uno de ustedes voy avanzando. Estoy en pie, aprendiendo a ser valiente. No me rindo”, escribió el periodista a través de su cuenta de Twitter.