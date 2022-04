Confidenciales Fico le salió adelante a Petro con los liberales: ¿pecaron por ingenuos?

Hablando de Alfonso Prada, en el Pacto Histórico lamentan que no haya sido capaz de liderar la conquista del Partido Liberal. La historia es la siguiente: antes de Semana Santa, Petro designó a Guillermo Alfonso Jaramillo, José Fernando Bautista y Roy Barreras para hablar con el expresidente Gaviria. La reunión se dio y regresaron felices a decirle a Petro que Gaviria y el Partido Liberal apoyarían su campaña. Petro ordenó no abordar a ningún congresista para no irrespetar a Gaviria. Esta semana todo cambió. De emergencia, Prada y Luis Fernando Velasco convocaron a los parlamentarios y solo llegaron ocho. La estrategia había fracasado porque se confiaron y Fico les salió adelante. Les pasó lo de la liebre y la tortuga.