Firmas de factoring estarían involucradas en “operaciones cuestionables”, según De la Espriella Lawyers

“El procedimiento indica que una vez se desvincula un proveedor tecnológico de la plataforma RADIAN, este no puede realizar más operaciones, no obstante, parece que no es fortuito que el CEO de MESFIX (FELIPE TASCÓN) sea amigo del señor MARIO JOSÉ MÁRQUEZ OLIER, quien es COO de COLOMBIA PLATAFORM y a su vez, fue funcionario de la DIAN encargado de la masificación de la factura electrónica en Colombia (RADIAN), y otros instrumentos tecnológicos, por otro lado, mantiene una relación estrecha con el señor LUIS HERNANDO VALERO VÁSQUEZ, quien actualmente es SUBDIRECTOR DE FACTURA ELECTRÓNICA Y SOLUCIONES OPERATIVAS de la DIAN”, señaló la firma.