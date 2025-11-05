Suscribirse

Valle del Cauca

Fiscalía inaugura moderna sede en Cali y da inicio al Corredor de la Justicia en el centro de la ciudad

La nueva edificación, de 16 niveles, reemplaza 14 sedes dispersas y permitirá optimizar la comunicación entre dependencias y la capacidad investigativa de la institución.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 2:16 p. m.
Inauguración de la nueva sede de la Fiscalía en Cali
Inauguración de la nueva sede de la Fiscalía en Cali | Foto: cortesía

La Fiscalía General de la Nación inauguró su nueva sede central en Cali, una infraestructura moderna de 48.760 metros cuadrados que concentrará en un solo punto todos los servicios misionales y administrativos de la entidad en el suroccidente del país.

El acto fue encabezado por la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, junto a la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, y el alcalde de Cali, Alejandro Eder Garcés. Con esta puesta en funcionamiento, se da inicio al proyecto denominado “Corredor de la Justicia”, que busca revitalizar el centro de la ciudad y mejorar la atención a la ciudadanía.

La nueva edificación, de 16 niveles, reemplaza 14 sedes dispersas y permitirá optimizar la comunicación entre dependencias y la capacidad investigativa de la institución. El proyecto fue desarrollado bajo el modelo de Asociación Público-Privada (APP), con una inversión superior a los 476.000 millones de pesos y una etapa de operación y mantenimiento proyectada a 21 años.

La sede cuenta con unidades especializadas como laboratorios de balística, química, topografía, exhumación e identificación humana, morfología, lofoscopia y contaduría forense, además de la jefatura de criminalística del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI). También incluye la Unidad de Reacción Inmediata (URI) y el Centro de Atención de Fiscalía (CAF), donde se atenderán denuncias y trámites judiciales.

El edificio ofrece mejores condiciones laborales para 1.400 funcionarios, con espacios complementarios como centro de cuidado infantil “Nido”, gimnasio, restaurante, salas de lactancia, auditorio para 200 personas, terrazas de descanso, cafeterías, 21 locales comerciales y una sucursal bancaria.

Con la entrada en operación de esta sede, la Fiscalía fortalece su presencia institucional en el Valle del Cauca y mejora la capacidad de respuesta en los procesos judiciales y de atención a víctimas en la región.

