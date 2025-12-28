Confidenciales

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Una embarcación naufragó en aguas del pacífico dejando cuatro personas muertas, entre ellas dos menores de edad.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
28 de diciembre de 2025, 8:48 p. m.
La vicepresidente Francia Márquez envió un mensaje de condolencias por las víctimas de la tragedia en Cauca.
La vicepresidente Francia Márquez envió un mensaje de condolencias por las víctimas de la tragedia en Cauca. Foto: Semana/Captura de video: @UltimaHoraCR

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, publicó un mensaje este domingo, 28 de diciembre, tras la tragedia ocurrida en el litoral pacífico que ha generado gran consternación en el país.

Cuatro personas murieron tras el naufragio de una embarcación, entre ellos dos menores de edad, luego de que la lancha, que transporta cerca de 40 pasajeros, zarpó desde el puerto de Buenaventura rumbo a Timbiquí.

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

En medio del recorrido, la embarcación naufragó y los ocupantes quedaron a la deriva, desatando angustia y preocupación. Así se pudo ver en videos que circulan por redes sociales, donde la gente luchar por su vida.

Esta situación cobró la vida de cuatro personas, entre ellos dos menores de edad: una niña de tres meses y un pequeño de seis años. Además, hay dos personas desaparecidas, por lo que la cifra podría aumentar.

Confidenciales

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

Confidenciales

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Confidenciales

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

Confidenciales

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

Confidenciales

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Confidenciales

El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

Confidenciales

Dayana Córdoba Palacios, sobrina de Piedad Córdoba, busca llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá

Política

Vicepresidenta Francia Márquez pide “respeto a la vida” para las comunidades del Catatumbo, víctimas del desplazamiento

Nación

Francia Márquez se pronuncia tras el ataque a la estación de Policía en Suárez, Cauca, “no me cansaré de pedir la paz”

Política

Vicepresidenta Francia Márquez guarda silencio por nuevo ataque de las Farc contra Suárez, Cauca, su tierra, mientras la oposición la cuestiona

Ante la trágica situación, la vicepresidenta se pronunció a través de sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias y solidaridad a las familias de las personas que perdieron la vida en medio del accidente.

“Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad”, señaló.

Y agregó: “En estos momentos de dolor, acompaño su duelo y el de los habitantes de Timbiquí y deseo que encuentren fortaleza y consuelo en el abrazo solidario de quienes comparten su pena”.

Mas de Confidenciales

La vicepresidente Francia Márquez envió un mensaje de condolencias por las víctimas de la tragedia en Cauca.

Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

Entrega de firmas en la Registraduria, del precandidato Abelardo de la Espriella.

Abelardo de la Espriella, con la mayor posibilidad de llegar a la Presidencia en 2026, según Polymarket

El municipio de Mosquera, en Cundinamarca, presentó su estrategia de seguridad.

El municipio de Mosquera fortalece su estrategia de seguridad con el proyecto Escudo Comunal

Katherine Miranda y Gustavo Petro

Katherine Miranda contó por qué hizo placa en la que Petro juró no convocar constituyente y lanzó dardo: “Asco y repugnancia”

El candidato presidencial Abelardo de la Espriella aseguró que el presidente Gustavo Petro quiere atornillarse en el poder y apelará a “todas las formas de lucha".

“Petro no está dispuesto a entregar la banda presidencial en democracia”: Abelardo de la Espriella

El precandidato presidencial Francisco Barbosa calificó como lamentable el mensaje del presidente Gustavo Petro frente a la firma del decreto de la consulta popular.

Francisco Barbosa criticó ataques a Colfuturo tras decisión del Gobierno Petro: “No más iletrados en cargos oficiales”

Federico Gutiérrez y el presidente Gustavo Petro.

El duro pronunciamiento del alcalde Federico Gutiérrez sobre intento de Petro de impulsar una constituyente: “Colombia no necesita”

Dayana Córdoba Palacios

Dayana Córdoba Palacios, sobrina de Piedad Córdoba, busca llegar a la Cámara de Representantes por Bogotá

Exalcalde de Rivera, Huila, Jhon Jairo Yepes.

Procuraduría tiene la última palabra en investigación contra exalcalde de Rivera, Huila, por presunto incumplimiento de obligaciones ambientales

Iván Cepeda y Abelardo de la Espriella, candidatos presidenciales

Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda están empatados en la carrera por la Presidencia, según Polymarket

Noticias Destacadas