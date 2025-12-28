Francia Márquez se pronunció por tragedia en aguas del Pacífico: “Acompaño su duelo”

La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, publicó un mensaje este domingo, 28 de diciembre, tras la tragedia ocurrida en el litoral pacífico que ha generado gran consternación en el país.

Cuatro personas murieron tras el naufragio de una embarcación, entre ellos dos menores de edad, luego de que la lancha, que transporta cerca de 40 pasajeros, zarpó desde el puerto de Buenaventura rumbo a Timbiquí.

Tragedia antes de fin de año en Colombia: cuatro muertos deja naufragio en Cauca; video muestra el miedo de personas en el agua

En medio del recorrido, la embarcación naufragó y los ocupantes quedaron a la deriva, desatando angustia y preocupación. Así se pudo ver en videos que circulan por redes sociales, donde la gente luchar por su vida.

Esta situación cobró la vida de cuatro personas, entre ellos dos menores de edad: una niña de tres meses y un pequeño de seis años. Además, hay dos personas desaparecidas, por lo que la cifra podría aumentar.

Ante la trágica situación, la vicepresidenta se pronunció a través de sus redes sociales y envió un mensaje de condolencias y solidaridad a las familias de las personas que perdieron la vida en medio del accidente.

“Expreso mis sinceras condolencias y profunda solidaridad con las familias y seres queridos de las personas que perdieron la vida en el trágico naufragio ocurrido en aguas del Pacífico, entre ellas dos menores de edad”, señaló.

Y agregó: “En estos momentos de dolor, acompaño su duelo y el de los habitantes de Timbiquí y deseo que encuentren fortaleza y consuelo en el abrazo solidario de quienes comparten su pena”.