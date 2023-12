Francia Márquez tendrá casa propia: Junta directiva del Fondo Nacional del Ahorro le aprobó millonario crédito de vivienda

Francia Márquez defiende su solicitud de crédito de más de 900 millones de pesos ante el FNA. “¿Qué de malo tiene?”. Dice que no roba al Estado ni se mete con mafias

Según el Banco de la República, el UVR “es una unidad de cuenta usada para calcular el costo de los créditos de vivienda que le permite a las entidades financieras mantener el poder adquisitivo del dinero prestado”. Esto quiere decir que los créditos de vivienda no son asumidos en pesos colombianos, sino en una unidad diferente que varía de acuerdo con el índice inflacionario.

Esto significa que por la inflación las unidades de valor real aumentan cada año y resulta pagando mucho más de lo que se pidió para adquirir la vivienda. Como se trata de la solicitud de una ciudadana, no hubo comunicación alguna por parte de la junta directiva ya que se tuvieron los mismos estándares para definir la solicitud.

El pasado 9 de diciembre la vicepresidenta Francia Márquez salió en defensa de su solicitud de crédito hipotecario. “ ¿Qué de malo tiene que esté solicitando un crédito hipotecario que me permita acceder a una vivienda segura para mi familia?”, dijo la funcionaria en su cuenta en X (antes Twitter).

“Esto es lo que quisieran ciertos sectores de la sociedad que hicieran las vicepresidentes. Eso no lo hacemos nosotros. Como congresista, en algún momento, tomé un crédito del Fondo Nacional del Ahorro y compré mi primer apartamento”, manifestó inicialmente.

Luego, sentenció: “Quisieron embargar mi casa y embargaron mis ingresos. Me enorgullece decir que compré mi casa a crédito y no robando. El ataque a Francia por recibir un crédito tiene que ver con que no comprenden como una persona, de color negro en su piel, pueda ser vicepresidenta de la República, y obtener un crédito”.