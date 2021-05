Confidenciales Fuego amigo en el Partido Verde

La congresista Katherine Miranda y la concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, ambas del Partido Verde, protagonizaron este miércoles un caso de fuego amigo y confirmaron que en esa colectividad hay más de una grieta.

Miranda divulgó en su cuenta de Twitter su intervención en el Congreso durante la moción de censura contra el ministro de Defensa, Diego Molano, donde calificó de mentiroso al funcionario por el caso de la joven Alison Meléndez, quien se suicidó en Popayán después de denunciar a miembros de la fuerza pública supuestamente por tocamientos.

“Usted ayer mintió en el caso de Alison y como mujer no le voy a permitir eso. La Fiscalía, en ningún momento, dijo que no hubo abuso sexual en ese caso, lo que dijo es que se descartaba el acceso carnal violento. Usted revictimiza a Alison, una persona que se suicidó después de que policías abusaran sexualmente de ella. Eso no es ético, no es correcto”, dijo Miranda desde el Congreso.

La concejal Lucía Bastidas le respondió: “Eso es mentira por Dios, en qué ha caído Katherine Miranda, todo por el show. Ahora son jueces y fiscales los congresistas que fueron a hacer espectáculo en el Valle”.

Miranda no se quedó callada: “Me sorprendes Lucía”, le dijo. “Lamento mucho leer esto de una mujer que dice defenderlas. La violencia sexual y la violencia basada en género, no se configuran única y exclusivamente cuando hay acceso carnal violento. La Fiscalía descartó el acceso carnal violento, más no el abuso”, expresó Miranda, quien en otro mensaje, confirmó que espera que la concejal se retracte.

Miranda y Bastidas tienen su electorado de Bogotá. Aunque la congresista es cercana a Antanas Mockus, la concejal es fiel defensora del exalcalde Enrique Peñalosa.