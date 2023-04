Confidenciales Fuerte pulla contra Rodolfo Hernández

El excandidato presidencial Rodolfo Hernández sostuvo un nuevo encontrón con uno de los congresistas que el movimiento Liga de Gobernantes Anticorrupción impulsó en la pasada campaña a la Cámara. Se trata del representante Juan Manuel Cortés, quien se mostró molesto porque el ingeniero santandereano se quedó con 30 millones de pesos de reposición de votos de su campaña.

El exalcalde lo llamó a su oficina hace dos semanas y le entregó el cheque con el descuento. “¿Por qué me descontó?”, preguntó Cortés. “Porque hay que pagar gastos del partido”, respondió Rodolfo. Lo curioso es que el hoy representante no milita en la Liga de Gobernantes porque el ingeniero no lo convocó. Cortés protestó y lo llamó “miserable” en su propia cara. “Dios lo bendiga”, le dijo.