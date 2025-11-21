Fundación lanza aplicación gratuita que conecta talentos y oportunidades laborales en todo el país

La Fundación Propósitos Colombia presentó este viernes MATCH PRO, una aplicación móvil gratuita diseñada para conectar de manera directa a personas que buscan empleo con empresas y empleadores en todo el país. El acto de lanzamiento se realizó en el Claustro San Juan Nepomuceno, en Santa Marta, y contó con la presencia de representantes del sector académico y empresarial del país y del orden internacional.

La aplicación nace de un convenio entre la Fundación Propósitos Colombia y la Universidad del Magdalena, a través del Centro de Innovación y Emprendimiento (CEI). En el marco de esa alianza se convocó a 16 estudiantes del programa de Ingeniería de Sistemas para desarrollar la aplicación a partir del prototipo y los lineamientos entregados por la Fundación.

El trabajo incluyó el acompañamiento académico y técnico por parte del docente Carlos Andrés Guerra Alarcón y la supervisión de líderes del proyecto en la Fundación y la universidad.

En su intervención durante el lanzamiento, Julia Daza, presidenta de la Fundación Propósitos Colombia, destacó que los estudiantes “pasaron a la acción y lograron materializar un proyecto que hoy ponemos al servicio de Colombia”. El evento ofreció además un espacio para que el público presente descargara y experimentara a la aplicación mediante un código QR.