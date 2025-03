Sin hacer mucho ruido, así fue la salida de la Policía del general Marco Bolívar, quien es el actual fiscal Penal Militar. SEMANA conoció, con fuentes cercanas al general, que no cayó muy bien la decisión que tomó el gobierno de llamar a curso de ascenso de Brigadier General a Mayor General al entonces subdirector de la Policía, al general Alejandro Zapata, quien no contaba con el tiempo requerido, mientras que Bolívar, que contaba con el tiempo suficiente, no fue tenido en cuenta para dicho ascenso.