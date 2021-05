Confidenciales German Navas llama carniceros a quienes acudieron a la marcha del silencio en Cali

Este martes, durante el debate de moción de censura al ministro de Defensa, Diego Molano, el miembro de la Cámara de Representantes Carlos German Navas Talero se refirió a la protesta que se vivió en Cali durante el martes, conocida como Marcha del Silencio, en la que muchos residentes de la capital salieron a las calles en total paz y con el acompañamiento de la Policía Nacional. Esta marcha fue convocada por empresarios y otros sectores de la comunidad que están cansados del vandalismo, la violencia, los bloqueos y otros actos que se han desencadenado tras las jornadas del paro nacional.

Una de las insignias de esta marcha fuer el uso de camisetas blancas, las cuales, según los presentes, tuvieron el único objetivo de representar la paz sin vandalismos ni saqueos. Sin embargo, Navas Talero, calificó de “carniceros’' a quienes en la tarde de hoy salieron a las calles de Cali: “Las camisas blancas no son no son símbolo de paz, las camisas blancas son los uniformes de los carniceros, no sólo el que vende leche se viste de blanco, el carnicero también se viste de blanco y esos señores que salieron en el Valle del Cauca vestidos de blanco son carniceros, salieron a dispararle a un poco de indígenas eso también se vio y se vio como un sujeto junto a una camioneta blanca disparan presencia de un policía y el policía no le dice ni pío”.

El Representante Germán Navas Talero acaba de llamarle carniceros a todos los que en el Valle del Cauca salieron con camisas blancas a marchar.



Es una canallada.

Adicionalmente, cuestionó el silencio de dicho uniformado, de quien mencionó: “¿Por qué ese policía guardaba silencio, tenia autorización para hacer eso, oyó la consigna de ustedes de que se le hiciera el cuarto a esos paracos vestidos de blanco? Me hago yo esas preguntas, yo no he estado allá, yo he estado guardando mi lecho de enfermo pero no voy a quedarme callado con lo que me están mostrando”.