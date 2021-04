Confidenciales ¿Germán Vargas finalemente no se lanza al Senado?

Confidenciales ¿Germán Vargas finalemente no se lanza al Senado?

Y hablando de Germán Vargas, es posible que le toque hacer un cambio de planes. Sus admiradores le habían pedido que se lanzara a la presidencia y sus parlamentarios que encabezara la lista del Senado. Él había decidido no jalarle a ninguna de esas dos cosas. Sin embargo, ante la seguridad de que Cambio Radical se vendría abajo sin su nombre en el tarjetón, sus amigos no descartan que cambie de opinión. Su partido tiene hoy 16 senadores y 30 representantes que podrían quedar en la mitad sin el jefe a bordo. Se calcula que Vargas podría obtener la votación más alta del Senado con no menos de 350.000 votos. También, si es candidato a la presidencia, sus listas al Congreso tendrían mucha fuerza. Por lo tanto, lo más probable es que, contra su voluntad, le toque poner su nombre.