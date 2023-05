Confidenciales Gobernadora del Valle, indignada con Francia Márquez, le reprochó su “viva la primera línea”

Foto: NurPhoto via Getty Images

En la noche de este lunes 1 de mayo, la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán González, por medio de su cuenta oficial de Twitter reprochó el discurso de la vicepresidente, Francia Márquez, en donde defiende a la primera línea.

En una serie de trinos, conocido como hilo dentro de la red social, la alta funcionaria del departamento cuestionó y le recordó a Márquez los diferentes actos de vandalismo y delitos que cometió la primera línea durante las jornadas de marchas, en donde el Valle del Cauca fue una de las zonas con mayor problema de orden público como consecuencia de este colectivo que defendió la vicepresidente.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea?



¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá?



¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo?



¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías? — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 2, 2023

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, ¿Viva la primera línea? ¿Viva la primera línea que incendió el Palacio de Justicia de Tuluá? ¿Viva la primera línea que incendió las alcaldías de Jamundí y Yumbo? ¿Viva la primera línea que asesinó, secuestró y torturó policías?”, indicó la gobernadora Roldán González.

Unos tuits más abajo, la funcionaria del departamento rechazó la postura de Francia Márquez y le recordó que desde la Gobernación se rechazó “la brutalidad policial” y que ella misma intervino para generar la protesta pacífica.

Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica. — Clara Luz Roldán González (@ClaraLuzRoldan) May 2, 2023

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, usted no se imagina lo que vivimos en Cali y el Valle. Yo misma rechacé la brutalidad policial y muchos de ellos están judicializados. Lideramos los diálogos con los jóvenes protestantes y siempre apoyé la protesta pacífica, señala el texto.

Por último, Clara Luz Roldán González invitó a Márquez para que sea gestora para reconciliar al país, que este debe ser su rol como vicepresidenta.

“Vicepresidenta, @FranciaMarquezM, le pido por favor asuma su rol de vicepresidenta, reconcilie al país, busque el diálogo social, no haga apología de la violencia, no radicalice al país, ni instigue odios”, concluyó la gobernadora.

Vale la pena recordar que Francia Márquez, estando en la ciudad de Cali, acompañó a la ciudadanía que participó en las movilizaciones y sus declaraciones que, como es común, generan sentimientos extremos. En esta oportunidad esto dijo sobre la primera línea.

“Que no me da miedo decir aquí qué viva la primera línea… A estos jóvenes que les dieron bala hace dos años, los que nos decían estamos dejando el cuero en las calles y que vilmente muchos los asesinaron, a otros les sacaron los ojos, y a otros los han encarcelado. Y aquí le dice el pueblo hoy, estamos con ustedes y no nos olvidamos de ustedes”, aseguró en la intervención hecha en el Valle del Cauca.