Gobierno abrirá Embajada de Colombia en Jerusalén este 14 de octubre

El próximo miércoles 14 de octubre, el Gobierno de Abelardo De La Espriella inagurará la Embajada de Colombia en Jerusalén. De acuerdo con la invitación formal, participarán el ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, Omar Bula Escobar.

El evento será a las 6:30 de la tarde y, con la apertura de la nueva sede diplomática, Colombia entra en la lista de pocos países que tienen su sede diplomática en Israel, como Estados Unidos, Honduras, Guatemala, Kosovo, Papúa Nueva Guinea, Paraguay y Fiji.

Las relaciones diplomáticas entre ambos países se han visto fuertemente deterioradas tras las decisiones que tomó el expresidente Gustavo Petro.