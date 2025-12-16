Confidenciales
Gobierno radica proyecto de ley de competencias: estos son los puntos clave
Los ministerios de Vivienda, Salud e Interior presentaron la iniciativa ante el Congreso.
El Gobierno Petro radicó el proyecto de ley de competencias que busca implementar la reforma del sistema general de participaciones. El documento cuenta con el visto bueno de los ministerios de Vivienda, Salud e Interior.
“Este proyecto contribuye a la focalización territorial y al cierre de brechas y a entender el tema del agua como un derecho fundamental, como un tema de acceso a un bien común”, dijo la ministra de Vivienda, Helga María Rivas.
De acuerdo con el Ejecutivo, esta iniciativa implica una de las reformas estructurales más importantes del sector de agua y saneamiento básico, el fortalecimiento de la descentralización y el aumento del recurso del sistema general de participaciones.
Estos son los objetivos del plan:
- El cierre de brechas para lograr cobertura universal a través del reconocimiento de la gestión comunitaria del agua.
- Reconocer otras formas para garantizar el acceso al agua y el saneamiento básico.
- Redistribuir las competencias de la nación, los departamentos y municipios.
- Ampliar las actividades de uso de los recursos del sistema general de participaciones en agua y saneamiento básico.
- Priorizar en los criterios de asignación de recursos a las entidades territoriales con mayores brechas.
- Ampliar el porcentaje de la participación del sector de agua apta para consumo humano en el sistema general de participaciones.