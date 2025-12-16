Gobierno radica proyecto de ley de competencias: estos son los puntos clave

El Gobierno Petro radicó el proyecto de ley de competencias que busca implementar la reforma del sistema general de participaciones. El documento cuenta con el visto bueno de los ministerios de Vivienda, Salud e Interior.

“Este proyecto contribuye a la focalización territorial y al cierre de brechas y a entender el tema del agua como un derecho fundamental, como un tema de acceso a un bien común”, dijo la ministra de Vivienda, Helga María Rivas.

De acuerdo con el Ejecutivo, esta iniciativa implica una de las reformas estructurales más importantes del sector de agua y saneamiento básico, el fortalecimiento de la descentralización y el aumento del recurso del sistema general de participaciones.

Estos son los objetivos del plan: