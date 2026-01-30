Gobierno terminó la fase de consulta del proyecto que fortalece y moderniza el servicio postal de pago

Este viernes, 30 de enero, el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció haber finalizado la fase de consulta del proyecto de Decreto que fortalece y moderniza el servicio postal de pago.

De acuerdo con esa cartera, recibieron 144 comentarios de diferentes actores del sector.

“Nuestro compromiso es con la generación de oportunidades para todos. Hemos llevado a cabo reuniones con la Superfinanciera, Asopostales y distintos gremios. Seguimos abiertos a sostener diálogos con todos los sectores, con el fin de aportar y avanzar en la transformación digital del país“, afirmó la ministra TIC, Carina Murcia.

Desde MinTIC destacaron que el objetivo es ampliar el acceso a las modalidades de Giro de Pago, Giro de Deposito y Transferencia Postal, en las zonas donde la conectividad y el acceso a servicios financieros digitales aún siguen siendo limitados.