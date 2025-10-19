Suscribirse

Gregorio Eljach rechazó mensaje de Trump a Petro: “Debería conocerse alguna evidencia fáctica para hacer tan radical afirmación”

El jefe del Ministerio Público aseguró que el Presidente de la República merece “respeto, acompañamiento y solidaridad”.

Redacción Semana
19 de octubre de 2025, 4:26 p. m.
El procurador general, Gregorio Eljach, se pronunció sobre el mensaje de Donald Trump al presidente Gustavo Petro.
El procurador General de la Nación, Gregorio Eljach, se pronunció sobre el mensaje publicado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra su homólogo colombiano, Gustavo Petro, donde lo calificó de “líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas”.

El presidente estadounidense señaló en un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social que el jefe de Estado colombiano es un líder que incentiva el narcotráfico y que no ha hecho nada por detener esta situación en el país.

“El presidente colombiano Gustavo Petro es un líder del narcotráfico que incentiva la producción masiva de drogas, tanto en campos grandes como pequeños, por toda Colombia”, indicó Trump.

Las palabras de Trump no cayeron bien en el procurador General, quien manifestó que así como el jefe del Ministerio Público representa a la nación, “el presidente de la República representa la unidad de los colombianos”.

“Merece todo nuestro respeto, nuestro acompañamiento y nuestra solidaridad”, señaló Gregorio Eljach para que el país rodea al jefe de Estado en medio de la tensión con los Estados Unidos.

“Debería conocerse alguna evidencia fáctica, que no la creo, para hacer semejante y tan radical afirmación contra un presidente de un Estado que funciona en democracia”, finalizó Eljach.

Redacción Semana
