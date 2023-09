Guerra de vallas publicitarias entre los candidatos a la Alcaldía de Bogotá Gustavo Bolívar y el general (r) Jorge Luis Vargas

Bolívar no se quedó atrás y también instaló sus propias vallas con mensajes indirectos a sus contradictores.

“Este es el compromiso más importante de mi campaña. Que los ciudadanos sepan que sus impuestos estarán bien cuidados y serán bien invertidos. No vine a la política a robar. Y aunque la honestidad no es una virtud, sino un deber, no sobra reafirmar esta promesa”, expuso el exsenador de la República.