Confidenciales Gustavo Bolívar defiende a Francia Márquez de María Fernanda Cabal e insinúa que la familia de la senadora es “esclavista”

Este 22 de febrero, la vicepresidenta Francia Márquez realizó una transmisión en vivo en Instagram para explicar a los colombianos por qué vive en una lujosa casa en el Valle del Cauca y la razón por la que se moviliza en helicóptero. Según ella, es por las preocupaciones por su seguridad, y no es para menos, pues tiempo atrás hallaron explosivos cerca de su residencia.

En sus declaraciones aprovechó para dejar un mensaje a la senadora María Fernanda Cabal, quien rechazó que la vicepresidenta ahora esté viviendo en el corregimiento de Dapa.

“Tenía preocupaciones sobre mi seguridad y que debía ser más cuidadosa. Me sugirió, entonces, que usara las herramientas que tiene el Estado. Esta no es una cosa de Francia Márquez, todos los presidentes, vicepresidentes y ministros han usado los aviones y helicópteros que tiene el Estado. No tiene solo uno, María Fernanda Cabal”, comentó Márquez.

La vicepresidenta dijo que está enterada de que cerca de donde ella vive también reside la familia de Cabal, dejando entrever que lo que le disgusta a la senadora es eso. “Yo no estoy yendo a la casa de su mamá a tocarle la puerta a pedirle nada”, le dijo.

En ese contexto, el exsenador Gustavo Bolívar salió en defensa de la vicepresidenta. Quien no descarta su aspiración a la Alcaldía de Bogotá el próximo 29 de octubre, publicó: “La rabia de la señora Cabal es que Francia viva en el mismo condominio que su mamá. Francia paga arriendo con su sueldo y la señora es propietaria de la casa de 3 mil millones. ¡No soportan que descendientes de esclavizados vivan en el mismo lugar del esclavista!”.