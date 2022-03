No he cambiado mi postura frente a ese señor. Me reafirmo en cada palabra. No quiere decir que debamos cerrar la puerta a que el Partido liberal entre al Pacto. Confío en lo que haga Petro. Gaviria sabe q vamos a derogar su nefasta Ley 100 y a combatir las prácticas neoliberales. https://t.co/6E7uxmAjdf