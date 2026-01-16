Gustavo Bolívar defiende a Gustavo Petro: “Le dan palo porque se viste con marcas finas y le dan palo cuando no sale bien vestido”

El presidente Gustavo Petro anunció una buena noticia para el bolsillo de los colombianos. “Porque ya pagamos la deuda del Fepc y porque se apreció el peso colombiano frente al dólar, entonces le aviso a usted y al país que comenzaremos a bajar el precio de la gasolina”, escribió el primer mandatario.

Ante ese cambio positivo, Gustavo Bolívar, uno de los más fieles escuderos del mandatario, aseguró: “Por dólar barato y pago la deuda de 40 billones que dejó Duque al Fondo de estabilización de precios de los combustibles, el presidente Petro anuncia rebajas al precio de la gasolina. Lo criticaron por subir el precio, algo inevitable y responsable, y algo dirán porque le baja el precio, porque a Petro hay que darle porque sí o porque no".

“Le dieron palo por la mala relación con EEUU y ahora le dan Palo porque quiere enderezar la relación. Le dieron palo por el dólar caro y ahora le dan palo por el dólar barato. Le dan Palo porque tuitea (quiere gobernar por Twitter) y le dan palo cuando no tuitea (¿dónde estará metido?) Le dan palo porque se viste con marcas finas y le dan palo cuando no sale bien vestido. Hay que pegarle por cualquier cosa y de todas las maneras. Por eso la infame y caricaturesca oposición nunca despegó y se tendrán que aguantar otros cuatro años de Pacto Histórico".