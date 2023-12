Gustavo Bolívar explota contra los congresistas que hundieron la regulación de la marihuana: “Seguimos en el subdesarrollo y matándonos”

“Triste. El Senado acaba de archivar el PL que regula el Cannabis. No se puede esperar más de una clase política goda, que no estudia los cambios del mundo ni los beneficios de este proyecto que contribuye a la paz de Colombia, la salud de los consumidores, el alejamiento de los niños del vicio y el desmonte del narcotráfico. Los argumentos con los que debaten los godos son falaces”, dijo.

“Entre otros, que no quieren que nuestros niños y jóvenes consuman marihuana, como si hundiendo el proyecto no lo fueran a hacer. Es al contrario, lo que se pretende es que no haya niños en el consumo y que los jóvenes puedan acceder a un producto de calidad, para mejorar el enfoque de salud, al tiempo que los impuestos recaudados se utilizan en gran parte para campañas de prevención”, agregó.