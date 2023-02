Confidenciales Gustavo Bolívar le responde a Rudolf Hommes: “Hay familias políticas archimillonarias con la salud de los colombianos”

Este martes, Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, criticó duramente la reforma a la salud. De acuerdo con el exrector de la Universidad de los Andes, el presidente Gustavo Petro “va ahora por nuestra salud”.

“Si dejamos que se quede con ella nos va a quitar todo, hasta el sol de esta mañana”, manifestó el exministro en su cuenta de Twitter.

El exsenador Gustavo Bolívar respondió al exministro argumentando sobre la situación actual de las EPS, asegurando que existen familias políticas “archimillonarias” a raíz de la salud de los colombianos.

“Dr. Hommes, hay familias políticas archimillonarias con la salud de los colombianos. Verdaderas empresas criminales que se hicieron a los grandes contratos y a las EPS. Por eso hubo más de un millón de muertes evitables y más de 100 mil tutelas. ¿Le parece que eso funciona bien?”, respondió Bolívar.

Si bien muchos dicen que Hommes se arrepiente de votar por el presidente Gustavo Petro en segunda vuelta, el exministro sostiene que no.

“No me hice el idiota, voté con el pueblo y no me arrepiento, a pesar de no estar muy de acuerdo con los procedimientos de ‘Yo Petro’”, respondió a un internauta que le reclamó por su voto.