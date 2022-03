Confidenciales Gustavo Bolívar le tira ‘vainazo’ a Rodolfo Hernández y publica fotos desde Vichada

Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga y actual candidato presidencial, se convirtió hace algunas semanas en tendencia en las diferentes redes sociales después de que respondiera que no sabía qué era Vichada, departamento ubicado en el oriente de Colombia.

Ante las múltiples críticas que recibió de cientos de ciudadanos, el empresario santandereano compartió un video en su cuenta personal de Instagram en el que se retractó de su grave equivocación y le ofreció disculpas a toda la comunidad de esa región del país.

“Pido disculpas a la gente del Vichada por mi error, les quiero pedir que no se dejen engañar por esos politiqueros ladrones que son los culpables de la miseria y la corrupción del departamento. Ellos son los verdaderos culpables del olvido del Vichada por más de 30 años”, señaló.

Sin embargo, Gustavo Bolívar retomó el tema esta semana y aprovechó su visita a ese departamento para mandarle una fuerte pulla al candidato presidencial. Asimismo, indicó que es inadmisible que una persona que quiere dirigir Colombia no conozca en profundidad al país.

“Rodolfo Hernández, estoy en Puerto Carreño, Vichada, junto al río Orinoco. No es ético aspirar a gobernar un país que no conoces. Te invito a conocer la Colombia profunda y abandonada. Venir a decirles que no están solos y que gobernaremos para todos, no solo para cinco familias”, escribió en Twitter.