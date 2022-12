Confidenciales Gustavo Bolívar respondió a críticas por viajar en avión privado y le tiró fuerte pulla a María Fernanda Cabal

Gustavo Bolívar, quien es uno de los principales líderes de la bancada del Pacto Histórico, compartió este jueves una fotografía en su cuenta de Twitter junto a la ministra de Minas, Irene Vélez, en la que se puede apreciar que estaban viajando en una avioneta privada.

Ante la viralización que tuvo la postal, el congresista recibió cientos de críticas y cuestionamientos por parte de algunos internautas por trasladarse en una aeronave particular. Una de las primeras en pronunciarse fue la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal.

“¿Y Bolívar ya le pagó a la Dian?”, fue el mensaje que compartió la líder de la oposición para acompañar el trino de un usuario, quien no ocultó su molestia con el congresista. “Rico tener para chicanear a costa de los impuestos del pueblo que aguanta hambre, vuelo privado para funcionarios y congresistas, dándose la buena vida”, señaló.

El parlamentario, sin embargo, no se quedó callado con respecto a estos cuestionamientos y le respondió rápidamente a Cabal, Igualmente, explicó que el trayecto que realizaron no se podía hacer en un vuelo comercial de Avianca, puesto que no hacen sobrevuelos de 360 grados a 2.000 pies.

“Una senadora de la oposición inteligente, critica que viajemos con la ministra en avioneta. En Avianca no hacen sobrevuelos de 360 grados a 2.000 pies. No la pagó el Gobierno. Le abono que esté preocupada por los gastos, como nunca lo estuvo en el gobierno pasado, donde robaron a manos llenas”, concluyó Bolívar.