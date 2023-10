Gustavo Bolívar se refirió a debate al que no quiso ir y contó verdadera razón por la que le sacó el cuerpo

Mediante su cuenta personal de x (antes Twitter), el exsenador de la República replicó un comentario de un internauta y reveló por qué decidió no asistir a este encuentro. Asimismo, indicó que no se iba a prestar a un nuevo “fusilamiento” por parte de sus contrincantes.

“Con todo respeto, el debate pasó desapercibido. Sin a quien calumniar, se tornó aburrido y repetitivo. Entre ellos no se tocan. Sin Gavilla contra Bolívar no hay show. Por eso no fui. Yo debato ideas y propuestas. No me quise prestar más a ese pelotón de fusilamiento”, precisó.