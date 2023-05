Confidenciales Gustavo Bolívar se va contra Ariel Ávila por ‘ningunearlo’ como candidato a la Alcaldía de Bogotá: “¿Escupiendo alto?”

A falta de cinco meses para las elecciones regionales, algunos partidos políticos ya piensan en sus candidatos y en posibles alianzas para llegar a los cargos de representación local que se eligen en octubre. Las estrategias, como es costumbre, ya comienzan a generar suspicacia.

Gustavo Bolívar, que aún no oficializa su candidatura a la alcaldía de Bogotá, reprochó a Ariel Ávila, del partido Alianza Verde, por descartar una coalición con la izquierda si el aspirante al mandato de la capital es él.

En conversación con Blu Radio, el senador Ariel Ávila comentó: “Esto que voy a decir va a ser terrible, pero bueno, no importa. Mire, nosotros, en el partido Verde, desafortunadamente no logramos construir un candidato viable (...). Entonces hay que mirar el partido con quién hace coalición: si con la centro-izquierda y la izquierda o con la centro-derecha y la derecha”.

Luego, expresó su gusto por establecer una coalición con la izquierda, pero descartó dar su voto a favor si el candidato de esa línea política llega a ser Bolívar.

“Yo creo que hay que hacer coalición más hacia la izquierda, que es lo que yo he propuesto, siempre y cuando no sea Gustavo Bolívar. Si Gustavo Bolívar es el candidato, que podrá ser amigo mío, lo estimo mucho, pero él une contra él, se va a perder”, expuso.

En ese contexto, Gustavo Bolívar le respondió:

“El sector del Partido Verde, que me robó la segunda vicepresidencia del Senado, dice que no les sirvo porque divido (Léase: no recibo hampones). Que en julio deciden cuál debe ser el candidato del Pacto Histórico. Les quedó grande Bogotá, la tienen hecha un caos ¿y escupiendo alto?”.