Gustavo Bolívar sobre Uribe: “Ese fallo de ayer no borra la financiación de su campaña en 2002 por parte del paramilitarismo de este país”

En medio del cierre de campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda, de cara a la consulta que se realizará el próximo domingo para elegir al candidato de la izquierda, el exsenador de la República y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, pronunció un duro discurso en contra del expresidente Álvaro Uribe luego de que el Tribunal levantara la condena en su contra por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

gustavo bolívar Precandidato | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En el video de Bolívar quedó registrado cuando aseguró que el fallo de ayer no borra “la financiación de su campaña en 2002 (la de Uribe) por parte del paramilitarismo de este país, dicho por ellos”.

En ese mismo discurso, el exdirector del DPS aseguró que tampoco se borraba “el regalo de medio billón de pesos a los terratenientes de este país y a las élites más ricas con Agroingreso seguro. No borra a los directores del DAS que nombró y que hoy están condenados por asesinatos y no borra las chuzadas del DAS”.

Ivan Cepeda pre candidato presidencial. | Foto: El País

Aunque el precandidato Iván Cepeda no se ha referido a las declaraciones de su coequipero Bolívar durante su evento, lo que sí dijo tras conocerse la decisión en el caso Uribe es que todavía el proceso no se había terminado y que seguirían acudiendo a más instancias judiciales.

“Contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe o de Álvaro Uribe mismo, de que aquí termina este litigio judicial, estamos dispuestos a continuar este camino. Vamos a seguir desarrollando nuestra acción en derecho y en justicia”, señaló Cepeda.

Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez | Foto: SEMANA, CORTESIA