Suscribirse

Confidenciales

Gustavo Bolívar sobre Uribe: “Ese fallo de ayer no borra la financiación de su campaña en 2002 por parte del paramilitarismo de este país”

El exdirector del DPS no dudó en lanzar pullas sobre la decisión del Tribunal a la condena de Uribe en medio del cierre de campaña del precandidato Iván Cepeda.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
23 de octubre de 2025, 1:53 a. m.
Gustavo Bolívar arremetió contra la absolución de Uribe
Gustavo Bolívar arremetió contra la absolución de Uribe | Foto: Semana

En medio del cierre de campaña del precandidato presidencial Iván Cepeda, de cara a la consulta que se realizará el próximo domingo para elegir al candidato de la izquierda, el exsenador de la República y exdirector del DPS, Gustavo Bolívar, pronunció un duro discurso en contra del expresidente Álvaro Uribe luego de que el Tribunal levantara la condena en su contra por fraude procesal y soborno a testigos en actuación penal.

Contexto: Gustavo Bolívar reaccionó a la absolución del expresidente Álvaro Uribe: “De esta no escapa nadie”
gustavo bolívar Precandidato
gustavo bolívar Precandidato | Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA

En el video de Bolívar quedó registrado cuando aseguró que el fallo de ayer no borra “la financiación de su campaña en 2002 (la de Uribe) por parte del paramilitarismo de este país, dicho por ellos”.

En ese mismo discurso, el exdirector del DPS aseguró que tampoco se borraba “el regalo de medio billón de pesos a los terratenientes de este país y a las élites más ricas con Agroingreso seguro. No borra a los directores del DAS que nombró y que hoy están condenados por asesinatos y no borra las chuzadas del DAS”.

Contexto: “Campanazo de alerta”: Gustavo Bolívar, preocupado por resultados en los Consejos de Juventud, habla de la consulta del Pacto Histórico
Ivan Cepeda pre candidato presidencial.
Ivan Cepeda pre candidato presidencial. | Foto: El País

Aunque el precandidato Iván Cepeda no se ha referido a las declaraciones de su coequipero Bolívar durante su evento, lo que sí dijo tras conocerse la decisión en el caso Uribe es que todavía el proceso no se había terminado y que seguirían acudiendo a más instancias judiciales.

“Contrario a cualquier ilusión que haya por parte de la defensa de Álvaro Uribe o de Álvaro Uribe mismo, de que aquí termina este litigio judicial, estamos dispuestos a continuar este camino. Vamos a seguir desarrollando nuestra acción en derecho y en justicia”, señaló Cepeda.

Contexto: Gustavo Bolívar enciende las alarmas y advierte trampa para la consulta del Pacto Histórico: “Perdemos las elecciones”
Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez
Iván Cepeda, Álvaro Uribe Vélez | Foto: SEMANA, CORTESIA

Y siguió: “Hay, a nuestro modo de ver, pruebas que son sustanciales, piezas probatorias sustanciales que apuntan a la responsabilidad de Álvaro Uribe, comenzando porque fueron excluidas las interceptaciones en las que Álvaro Uribe y Diego Cadena sostienen conversaciones que comprometen esa responsabilidad”, indicó Cepeda.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Así se vivió ‘A la Luz de los Héroes’, la cena que recauda becas y esperanza para los hijos de uniformados caídos

2. Tormentas con “efecto lago” golpearán EE. UU. con lluvias extremas y riesgo de inundaciones: estos son los estados afectados

3. Destierran a figura del ciclismo colombiano: se quedó sin equipo y el futuro le oscurece

4. Canal y hora para ver a Los Ángeles Lakers de Luka Doncic: segunda fecha de la NBA

5. Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por su pelea en ‘Stream Fighters’; esta sería la millonaria cifra

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo BolívarIván CepedaAlvaro Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.