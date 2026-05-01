En su discurso en el parque de las Luces en Medellín, el presidente Gustavo Petro habló varias veces de la carrera presidencial que se vive en el país.

“Hay unas elecciones presidenciales. No me meteré en ellas, pero este gobierno garantizará que su voto sea libre. Hace mucho dejamos de ser esclavos. Hemos sufrido y hemos gozado“, dijo.

Petro envió un mensaje a la ciudad en la que decidió dar su último discurso del 1 de mayo, el último de su mandato. “Esta manifestación muestra que Antioquia ha cambiado. Hay unas elecciones”, comentó.

Tiempo después, el público se unió para corear a un candidato: “Cepeda, Cepeda”, gritó al unísono. El primer mandatario no hizo ninguna mención.

No fue la única mención que hizo a Antioquia, un departamento con el que ha tenido altibajos:

“La espada de Bolívar, en manos del pueblo está, es la que levantó en sus grandes batallas por centenares de kilómetros, se alzó para luchar por la libertad, en estas tierras hermosas, las del corazón del mundo, el país de la belleza. Dividió hoy por fronteras tontas, cualquiera aquí en Antioquia sabría que si esas fronteras no existieran, seríamos una de las grandes potencias del mundo, si no el puente con el que se uniría toda la América Latina“.