Gustavo Petro habla del barco que era “mentira” y que lo hizo pensar en una “guardia de sirenas”

El presidente Gustavo Petro contó un momento que vivió hace unos días, en medio de la tensión que se ha vivido tras la captura de Nicolás Maduro y el cruce de mensajes entre el mandatario colombiano y Donald Trump.

“Ayer en la prensa colombiana empezó un rumor público de un barco de Estados Unidos en aguas colombianas. Y yo estaba en el mar. Yo dije, “No, pues ya aquí ya aquí no tengo cómo defenderme. A menos que haya sirenas y salga una guardia de sirenas o algo así”, aseguró.

El primer mandatario aseguró que, al final, el barco era mentira. “Era un barco del cual no tuve noticias de su destino, no supe si estaba armado o era mercante y salía de Venezuela. Mi orden fue tomar el no disparar antes, para saber quiénes estaban ahí y por qué. Pero luego lo cogieron y no sé qué pasó. Y eso obviamente puso en alerta todo en nuestra realidad. Venía después de la amenaza verbal. Si no somos prudentes, pues tendríamos un poco de gente en la calle hoy en las costas y en las playas por sí mismo dispuesta a defender el territorio de Colombia", dijo.