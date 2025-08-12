Suscribirse

Gustavo Petro habló de la posibilidad de impedir la entrada a Colombia del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau

El mandatario ha tenido diferencias con la administración de Donald Trump.

Redacción Semana
12 de agosto de 2025, 8:54 p. m.
Presidente Gustavo Petro, en la ceremonia de ascenso al grado de brigadier general de los coroneles Sandra Liliana Rodríguez Castro y Andrés Fernando Serna Bustamante, de la Policía Nacional.
El presidente Gustavo Petro se refirió a la visita diplomática. | Foto: Colprensa

En medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro habló de la visita que hará a Colombia el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau.

“El subsecretario de Estado, que va a venir esta noche, yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó, pero no soy igual que ellos. El señor Landau —debe pronunciarse, apellido francés— dice que el presidente ‘comunista’. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría, y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, aseguró Petro.

Según se ha conocido, el funcionario del Gobierno de Donald Trump vendrá a Colombia para el funeral de Miguel Uribe Turbay y para mostrar su preocupación de lo que ocurre en el país.

“Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo en medio de un programa que conduce Donald Trump Jr., el hijo del mandatario estadounidense.

La visita fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en medio de una rueda de prensa.

“Estamos extremadamente consternados al enterarnos de la trágica muerte del senador Uribe. Su liderazgo y visión sobre el futuro de Colombia fueron evidentes a lo largo de sus años de trabajo en el servicio público”, afirmó.

Petro y el Gobierno de Donald Trump no han tenido la mejor relación y ha habido momentos de tensión diplomática.

