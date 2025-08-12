En medio de la ceremonia de ascenso de generales en la Escuela General Santander, el presidente Gustavo Petro habló de la visita que hará a Colombia el subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau.

“El subsecretario de Estado, que va a venir esta noche, yo podría impedirlo, y lo he pensado, porque me insultó, pero no soy igual que ellos. El señor Landau —debe pronunciarse, apellido francés— dice que el presidente ‘comunista’. Tengo que confesar que me he leído a Marx de punta a punta y lo comprendo y lo uso como teoría, y me ha servido para que Colombia no caiga en una depresión económica”, aseguró Petro.

El presidente Gustavo Petro dijo que podría impedir la entrada a Colombia del subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau, pero descartó hacerlo: “No soy igual que ellos”. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/wSA7gc4Zst — Revista Semana (@RevistaSemana) August 12, 2025

Según se ha conocido, el funcionario del Gobierno de Donald Trump vendrá a Colombia para el funeral de Miguel Uribe Turbay y para mostrar su preocupación de lo que ocurre en el país.

“Esto es terrible, el senador (Miguel Uribe) estaba hablando contra el presidente de Colombia (Gustavo Petro), el cual fue un miembro de la guerrilla comunista y él fue atacado hace un par de meses y luego murió”, dijo en medio de un programa que conduce Donald Trump Jr., el hijo del mandatario estadounidense.

La visita fue confirmada por el portavoz del Departamento de Estado, Tammy Bruce, en medio de una rueda de prensa.

“Estamos extremadamente consternados al enterarnos de la trágica muerte del senador Uribe. Su liderazgo y visión sobre el futuro de Colombia fueron evidentes a lo largo de sus años de trabajo en el servicio público”, afirmó.