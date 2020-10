Confidenciales Gustavo Petro no deja de lanzarle dardos al ministro Trujillo

La discusión entre el senador Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, no para. Esta vez los dardos los lanzó primero el congresista de la Colombia Humana a través de su cuenta de Twitter luego de que el alto funcionario del Gobierno respaldara el resultado del plebiscito cuando la gran mayoría de los colombianos no apoyó en las urnas los acuerdos de paz con las Farc: “Hace 4 años vivimos la jornada democrática que más brillo ha dado a Constitución de 91. Ese día se demostró a incrédulos importancia de los mecanismos de participación, y la soberanía popular, uno de los mayores avances, permitió que el pueblo, quien dijo NO, hiciera escuchar su voz”.

Al respecto, el excandidato presidencial le respondió: “Usted ministro ha demostrado para que sirvieron los votos del no: Para dejar matar un pueblo indefenso”. Agregó, que, “el Consejo de Estado declaró en sentencia que usted no cumple, que el elector del NO fue víctima del engaño y la manipulación y no declaró esa victoria que usted se abroga”.

El Consejo de Estado declaró en sentencia que usted no cumple, que el elector del NO fue víctima del engaño y la manipulación y no declaró esa victoria que usted se abroga.

Este no es el primer enfrentamiento entre el congresista y el ministro. Recientemente, la pelea se dio por cuenta de las marchas de las últimas semanas en el país. Al respecto, Trujillo acusó a Petro de “usar la violencia y el terrorismo en búsqueda de llegar al poder”.