Gustavo Petro sacó pecho por conferencia en Oxford a la que también invitaron, en el pasado, a Álvaro Uribe e Iván Duque

En un trino, el presidente Gustavo Petro compartió con alegría la misiva que había recibido de la Universidad de Oxford para dictar allí una conferencia. Se trata de una carta en la que estudiantes de esa universidad lo invitan a dar una conferencia y elogian su mandato.

Gustavo Petro saca pecho por invitación a Oxford para hablar de su “liderazgo político”

El expresidente Duque también asistió como panelista de ese escenario académico. Fue invitado por la Oxford Union, una sociedad privada de debate británica, ubicada en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Sus miembros proceden, sobre todo, pero no exclusivamente, de esa universidad.

Expresidente Iván Duque participa de The Oxford Union, uno de los escenarios de debate más prestigiosos del mundo

El año pasado, a una charla allí, asistió el expresidente Uribe.

Uribe participó de una agenda diversa que “inició en la Universidad de Oxford, donde fue recibido por distintas facultades y asociaciones estudiantiles. El 27 de mayo participó en una mesa redonda en la Blavatnik School of Government con la profesora Irene Addler y estudiantes de la Maestría en Políticas Públicas, donde compartió su visión sobre el liderazgo democrático y los desafíos contemporáneos de América Latina”, según un comunicado del Centro Democrático.

La carta de invitación a Gustavo Petro dice lo siguiente: “Sería un honor para nosotros recibirlo para una charla centrada en las intersecciones que han definido su liderazgo político: entre la acción climática y la necesidad de ir más allá de los modelos económicos extractivos; entre la gobernanza democrática y el desafío de implementar reformas estructurales frente a intereses arraigados; y sobre su experiencia directa al gestionar estas tensiones en Colombia, en particular sus esfuerzos por reposicionar al país dentro de una transición energética global, al tiempo que aborda la profunda desigualdad. Para muchos estudiantes aquí, su presidencia ha brindado un ejemplo concreto de cómo las ideas progresistas, a menudo discutidas en teoría, se ponen a prueba, se limitan y se transforman en la práctica, impulsando un compromiso más serio con lo que requiere una transformación económica y ambiental significativa”.