El presidente Gustavo Petro se burló de los abucheos que recibió durante un evento que se desarrolló en Corferias, en Bogotá, en la tarde del martes.

El mandatario compartió fotografías en las que se aprecia cómo los ciudadanos se acercaron a él para pedirle fotografías y escuchar su discurso. “Jajajaja, miren cómo fui abucheado“, escribió en su cuenta de X.

Gustavo Petro vivió tenso momento en la Macrorrueda de las Américas 2026: “Fuera Petro”; este es el video

La escena ocurrió durante la Macrorrueda de la Américas 2026 a la que asistió el presidente para dar el discurso de bienvenida a los asistentes. Mientras el jefe de Estado estaba frente al público, se escucharon gritos al unísono de “fuera Petro” que interrumpieron el desarrollo de la agenda.

El momento quedó registrado en videos que se viralizaron en redes sociales. Sin embargo, durante ese encuentro convocado por ProColombia también hubo quienes aplaudieron al mandatario colombiano.