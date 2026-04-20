Gustavo Petro vuelve a lanzar dardos contra Daniel Noboa, presidente de Ecuador: “Lo acusa es a él”

El cruce entre Gustavo Petro y Daniel Noboa crece. En una entrevista con SEMANA, el presidente ecuatoriano criticó duramente al primer mandatario colombiano.
En esa conversación, Noboa aseguró que se está adelantando en su país una investigación para esclarecer qué hizo Gustavo Petro en la ciudad de Manta, luego de la polémica por una supuesta cita con personas cercanas a alias Fito, uno de los narcotraficantes más conocidos del vecino país.
“(Petro) cuando vino a mi posesión, se fue a Manta y se metió en una casa tres días, supuestamente, a escribir un libro. Casas y caletas (...). Los dueños de esas están relacionados directa o indirectamente con el narcotráfico. Entonces, de nuevo, siempre quiere echar la pelotita para acá, pero nunca tiene explicaciones reales de las cosas que él mismo hace”, dijo.
El fin de semana, Petro aseguró que denunciará penalmente a Noboa por sus declaraciones. Este lunes, el primer mandatario publicó un trino con una noticia en la que retoman una entrevista en el diario El Mundo, en la que acusan a la campaña de Noboa de recibir apoyo de esas mafias. “Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusan a él por haberse financiado con los recursos de Los Choneros y, por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio”.
Ahora resulta que los mismos capos de las bandas que usa Noboa para acusarme a mi, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de "los choneros" y por tanto, de alias Fito y de ordenar el asesinato del excandidato presidencial Villavicencio.— Gustavo Petro (@petrogustavo) April 20, 2026
pic.twitter.com/uxwHwQw12C