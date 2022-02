Confidenciales “¡Habemus presidente!”: Benedetti, triunfalista por resultados de Petro en encuestas

La más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría para SEMANA indicó que Gustavo Petro ganaría la primera vuelta de las elecciones presidenciales con un 27 %, superando al ingeniero Rodolfo Hernández y a Íngrid Betancourt, segundo y tercera, respectivamente.

Frente a los datos expuestos en los últimos sondeos realizados en el país, el senador Armando Benedetti se mostró optimista y señaló que lo más seguro es que el precandidato del Pacto Histórico sea el próximo jefe de Estado de Colombia, posesionándose el 7 de agosto de 2022.

“¡Habemus presidente! Hoy Gustavo Petro es presidente de Colombia. Las encuestas ponen a Petro con el 27 % (debe ser el doble porque esa es la casa de la derecha), Rodolfo Hernández con 12 % y Fajardo con 7 %. ¡Nada más que decir!”, puntualizó el congresista en su cuenta personal de Twitter.

Benedetti, de igual manera, manifestó la semana pasada en SEMANA que el pulso en Barranquilla, según él, lo está ganando el líder de la Colombia Humana, ya que a Alejandro Char le ha faltado salir a las calles a comunicar su ideas y propuestas.

“No veo competencia, porque todavía no sabemos qué piensa Álex Char sobre las relaciones exteriores, la economía y el orden público. No sabe nada de eso porque los alcaldes no saben de eso. No ha planteado propuestas”, concluyó.

¡Habemus Presidente!

Hoy @petrogustavo es presidente. #LaGranEncuesta pone a Petro con 27% (debe ser el doble porque esa es la casa de la derecha), Rodolfo Hernández con 12% y Fajardo con 7%. ¡Nada más que decir! — Armando Benedetti (@AABenedetti) February 6, 2022

Si las elecciones fueran hoy, según la más reciente encuesta del Centro Nacional de Consultoría, la segunda vuelta presidencial la disputarían Petro y Hernández. No obstante, el precandidato del Pacto Histórico llegaría al 40 % de la intención de voto, mientras el empresario santandereano alcanzaría el 31 %.