Habrá cumbre en Bogotá sobre la crisis de Venezuela

Al evento también asistirán representantes de países como México, Chile y Brasil.

Redacción Confidenciales
10 de enero de 2026, 7:49 a. m.
El gobierno Petro liderará cumbre sobre Venezuela en Bogotá.
Fuentes cercanas al presidente Petro revelaron que en 15 días llegará la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, a la Casa de Nariño. El mandatario se ofrecerá como mediador para solucionar la crisis política del vecino país y aprovechará el buen ambiente que quedó de su llamada con Trump para invitarlos a formar parte de una mesa de conversaciones, en la que también participarían países como México, Chile y Brasil, que han levantado su voz de protesta por la operación militar que terminó con la captura de Nicolás Maduro.

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum reiteran su compromiso de cooperación para impulsar la paz en Venezuela

De acuerdo con los planes, será el primer viaje oficial de Rodríguez como jefa de Estado de Venezuela. Hay expectativa por las conclusiones de ese encuentro en Bogotá.

