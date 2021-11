Confidenciales “Hay que perder el miedo a competir”: Marla Gutiérrez, asesora de Alejandro Gaviria, a Sergio Fajardo

A siete días de definir ante el Consejo Nacional Electoral las coaliciones para las elecciones del año 2022, en las toldas de Alejandro Gaviria aún esperan que lo acepten en la Coalición de la Esperanza, donde le cerraron la puerta por su cercanía y el respaldo del expresidente César Gaviria.

Marla Gutiérrez, una de las líderes más cercanas al exrector de los Andes, reaccionó este domingo al reciente video del exgobernador Sergio Fajardo en el que arremete contra el académico. “Ahora Fajardo ataca a Alejandro en este video por temas programáticos alejando cada día más la posibilidad de una unión”, dijo. Los que dicen que siempre “hemos tenido las puertas abiertas de la coalición no pueden estar más equivocados”, agregó.

El problema, según la líder, es que se está repitiendo los errores de 2018, “precisamente por la misma persona. El problema para Fajardo y compañía es Alejandro en sí, siempre le verán un pero. Hay que perderle el miedo a competir”, aseguró.

Y es que al interior de algunos partidos cercanos al centro estiman que Fajardo ve en Gaviria una figura que podría competirle o arrebatarle votos en las elecciones del próximo año; por eso, su decisión de impedirle el ingreso a la Coalición de la Esperanza va más allá del simple apoyo del expresidente César Gaviria. Cálculos internos concluyen que en dicho grupo de centroizquierda quisieran el arribo de Gaviria solo, sin el apoyo del liberalismo, un escenario casi perfecto en el que lo derrotarían antes de tiempo. El panorama sería distinto si el exrector compitiera bajo la sombra del Partido Liberal.

Mientras que Gutiérrez, una de las jóvenes que acompaña fuertemente la candidatura de Alejandro Gaviria, insiste en la Coalición de la Esperanza, los cálculos del ingeniero van por otro lado: una coalición de centro que ya está organizando el propio expresidente César Gaviria y en la cual estarían Juan Carlos Echeverry, Enrique Peñalosa, Dilian Francisca Toro, Juan Manuel Galán —si acepta hacerse a un lado de la Coalición de la Esperanza— y Federico Gutiérrez, pese a que Gaviria le cerró la puerta recientemente.

Aunque el exministro de Salud no ve con buenos ojos a Gutiérrez y lo señala de ser parte del continuismo de la derecha, a César y Simón Gaviria, su hijo, no les disgusta la precandidatura del exalcalde de Medellín. Al fin y al cabo, se convertiría en el plan B del liberalismo en caso de que la aspiración de Alejandro Gaviria no cuaje.