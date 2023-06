Confidenciales “Hay un conflicto de interés”: Paloma Valencia al abogado Miguel Ángel del Río, por pronunciamiento sobre el coronel Óscar Dávila

La senadora Paloma Valencia, férrea opositora del Gobierno del presidente Gustavo Petro, cuestionó el papel de Miguel Ángel del Río como abogado defensor del coronel Óscar Dávila, uno de los policías investigados por el polígrafo que se le practicó a Marelbys Meza, la exniñera de Laura Sarabia.

El coronel Óscar Dávila, al parecer, se quitó la vida el pasado viernes, 9 de junio, después de pedir declarar ante la Fiscalía, aunque Medicina Legal aún no ha dado el dictamen de su muerte, por lo que no se puede confirmar si se trató de un suicido.

Ante lo ocurrido, Miguel Ángel del Río afirmó que un funcionario de la Fiscalía había estado intimidando al coronel Óscar Dávila, aunque lo extraño es que una semana antes de su muerte, él mismo pidió declarar ante el ente investigador.

“El día de ayer me reuní con el Coronel Dávila, quien me buscó para manifestarme que de la fiscalía lo estaban amenazando. Le advirtieron que no se detenían “hasta que corriera sangre”. Hoy se quitó la vida con su arma de dotación. Lo de la Fiscalía es una persecución infame”, escribió del Río.

En ese contexto, y debido a que Dávila estaba siendo investigado por las ‘chuzadas’ en el Gobierno del presidente Petro, proyecto político con el que Miguel Ángel del Río es afín, Paloma Valencia trinó: “Lo que no queda claro es si el abogado está buscando el bienestar de los clientes o el del Gobierno. Evidentemente hay un conflicto de interés de un militante político presentándose como abogado, sin que sea claro que los intereses de los defendidos son los que priman”.