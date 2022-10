Confidenciales Hijo de Enrique Gómez fue atracado en el norte de Bogotá

Nicolás Gómez Arenas, el hijo del excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, fue una de las nuevas víctimas de la inseguridad de Bogotá.

Según relató a través de sus redes sociales, con el video del momento, el joven se encontraba caminando por la calle 114 con carrera 11 cuando pasó una moto y le rapó el celular.

“Hoy me pasó lo que les sucede a muchos bogotanos. Otro caso de inseguridad”, aseguró Gómez Arenas.

Fui afortunado, me robaron el celular y del raponazo no pasó. Pero ¿Y los ciudadanos que apuñalan o balean por robarles sus pertenencias qué? @ClaudiaLopez @anibalfds trabajen. #NoEsChiste que Bogotá está hundida en la violencia y los encargados de paseo o en campaña. pic.twitter.com/Yr49B0I2Of — Nicolás Gómez Arenas (@NicolasGomezMSN) October 27, 2022

El joven de Salvación Nacional afirmó que según cifras oficiales se registran en promedio 160 casos de celulares robados al día y casi 19.000 casos al año. Gómez le hizo un llamado a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y al secretario de Seguridad, Aníbal Fernández, para que atiendan esta situación.

“Esto es lo que vive la ciudad, esto no es percepción, son hechos reales. Segundos después de que me robaron pasó una moto de Policía a la cual le urgí que se detuviera, no lo hizo. Señor Aníbal, señora alcaldesa, pónganse a trabajar, vuelvan de viaje y atiendan la inseguridad que viven los bogotanos todos los días”, aseguró Gómez.

Por su parte, el excandidato presidencial Enrique Gómez se pronunció sobre ese hecho. “La matriz de las dictaduras comunistas latinoamericanas son calcadas: deterioro absoluto de la seguridad para mantener a la población aterrada, sumada a una miseria cabalgante y la inoperancia del sistema judicial. Eso no es chiste, es la realidad palpable”, dijo.