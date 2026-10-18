Hijo de Miguel Uribe Turbay visitó el monumento en honor de su padre en el lugar del magnicidio: “Momento doloroso”

Alejandro, el único hijo del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, conoció este domingo, 18 de octubre, el monumento en honor de su padre, ubicado en el antiguo Parque El Golfito, en el barrio de Modelia, en Bogotá. En ese lugar, el joven político recibió varios impactos de arma de fuego el 7 de junio de 2025 y meses después falleció.
Tarazona, visiblemente conmovida, publicó en su cuenta oficial de Instagram las palabras que dedicó a su hijo durante el emotivo momento.
“Llevarte, amor mío, a conocer el monumento de tu papá ha sido uno de los momentos más emotivos y, al mismo tiempo, más dolorosos de mi vida”, escribió María Claudia.
“La vida es también la historia que nos contamos de ella. Y la historia que yo quiero contarte, amor mío, es que este fue el último lugar donde tu papá, con amor, entrega, valentía y un profundo sentido de propósito, señaló el rumbo que soñaba para nuestro país”, dijo.
Ese país —añadió María Claudia Tarazona— “es donde tú y todos los niños de Colombia pudieran crecer en paz, vivir seguros y ser verdaderamente libres. Hoy nos corresponde a nosotros honrar ese sueño. Hacer que su legado trascienda su muerte y que su vida siga teniendo sentido a través de la nuestra. Honrarlo siendo honestos, fieles a nuestros principios y valores, siendo buenos seres humanos y, sobre todo, viviendo para servir, ayudar y hacer el bien”.
Y siguió: “Alejandro, amor de mi vida, te prometo que voy a cuidarte, amarte, acompañarte y guiarte en cada paso de este camino, como se lo prometí a tu papá. Te prometo enseñarte que lo verdaderamente valioso de la vida no está en lo que tenemos, sino en lo que somos, en el amor que entregamos y en el bien que hacemos a los demás. Y aunque me duela el alma saber que tendrás que crecer sin su presencia, haré todo lo que esté en mis manos para que nunca crezcas sin su amor. Porque tu papá no es solamente parte de tu historia. Es parte de quien eres, de tus raíces y del amor inmenso del que naciste”.
Dijo que, si hay una promesa “que voy a cumplir mientras tenga vida, es que nunca te falte amor, que nunca olvides cuánto te amó tu papá y que aprendas a honrar su legado, no solo llevando su nombre, sino viviendo con la misma bondad, valentía y nobleza con las que él vivió. Te amo, Alejandro. Por ti, por tu papá y por los sueños que nos quedaron por cumplir, seguiré caminando. Siempre con amor, siempre con propósito”.
En agosto de 2026, cuando se cumplió un año del fallecimiento de Miguel Uribe Turbay, el Concejo de Bogotá aprobó que el Parque El Golfito se renombrara en honor a Miguel Uribe Turbay.